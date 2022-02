Vaccinati maggiormente a rischio? Se questo è un titolo…

Ci avete segnalato un articolo apparso su Il Tempo, questo il titolo:

Praticamente lo stesso testo lo vediamo ripreso da tante testate italiane, sempre con titoli diversi, Il Mattino:

Il Messaggero come Il Mattino.

SI tratta di articoli che riprendono praticamente alla lettera un pezzo apparso sempre ieri su Adnkronos, che titolava:

Tutti riportano quella che sembra una citazione virgolettata ripresa da un articolo in inglese pubblicato da un sito dello Statens Serum Institut danese, che però titolava:

La sottolineatura è mia, il titolo in inglese è così:

E nell’articolo danese, fonte sia di Adnkronos che degli altri, compare questa frase, sempre in inglese:

The risk of being infected (susceptibility) was higher in unvaccinated persons compared with vaccinated and booster-vaccinated household members in both BA.2 and BA.1 infected households, underlining a positive effect of vaccination towards both Omicron variants.