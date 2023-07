Abbiamo vinto il Premiolino 2023!

Come ho scritto sui social. Ma me la farò passare e il 2 ottobre andrò orgoglioso a ritirare il premio al Piccolo di Milano.

La vittoria però non è solo mia, ci sono svariate persone senza le quali BUTAC non sarebbe durato così tanti anni, da Noemi Urso a Pietro Arina, da Neil Perri a Thunderstruck, ad Andrea, Michele e Lorenzo che dall’anno scorso ci aiutano quando possono, e non voglio dimenticare Elisa e Noemi Jr., le più giovani, che quando possono aiutano con la moderazione e non solo, e come dimenticare autori come Lola Fox e Lady Cocca, anche se è un po’ che non scrivono più. La lista di chi nel corso degli anni ha dato una mano a BUTAC è lunga, ma questi sono quelli che bene o male so che posso citare senza problemi. Poi ci siete voi che ci leggete e sostenete, che sia solo con commenti e segnalazioni, o con donazioni per sostenerci anche con le spese, ecco questo premio è anche merito vostro, e di questo ve ne siamo tutti grati.

E poi, last but not least, c’è la persona che più di tutte ha dovuto subire da BUTAC, eppure mi spinge ad andare avanti da quando una prima volta le ho detto “sto pensando di aprire un blog”…

Mia moglie, che insieme ai miei figli sopporta questo mio hobby – che non si interrompe mai, perché una volta che si comincia diventa difficilissimo prendersi una pausa – da dieci anni.

E a proposito di dieci anni voi lo sapete che quest’anno, per il decennale, stiamo organizzando un evento a Bologna, un evento grosso che avrà luogo il 10 e 11 novembre in Sala Borsa, attigua a Piazza Maggiore? Per portare avanti l’organizzazione dell’evento abbiamo aperto un crowdfunding, e ci manca ancora un po’ per arrivare al traguardo dei 5mila euro, se ancora non l’avete fatto e volete saperne di più qui trovate tutte le info. L’evento si fa anche se non li raccogliamo ovviamente, non siamo qui a minacciare chiusure o annullamenti se non ci aiutate (a differenza di altri).

Sì lo so, è andata a finire che sembra il discorso alla cerimonia degli Oscar, ma per me, che non ho mai vinto nulla, è qualcosa davvero di speciale.

Grazie, a tutti, di cuore.

maicolengel