Diapromin e il diabete

Tra le segnalazioni che ci avete mandato negli ultimi giorni, una mi ha colpito. Era davvero di poche parole. Riportava:

DIAPROMIN E UNA MEDICINA FASULLA

Non avevo mai sentito il prodotto e l’ho subito cercato, trovando un sito, in italiano, che lo vendeva così:

Diapromin: contrasta le complicanze del diabete in modo naturale

Il prodotto costa 39 euro e viene spinto su svariate pagine, tutte rimandano a un sito “ufficiale” che lo vende come prodotto totalmente naturale, sostenendo che 39 euro sia il prezzo scontato dall’originale di 79.

Non fatevi fregare, il prodotto in questione è l’ennesimo integratore assolutamente inutile. Per contrastare eventuali complicazioni del diabete rivolgetevi al vostro medico di fiducia, non fatevi raggirare da questi cialtroni.

Il sito fa parte di una galassia di piattaforme dedicate al benessere (del portafoglio di chi li gestisce). L’azienda dietro tutti si chiama SC Make Profit SRL e ha sede in Romania, a Bucarest, in una palazzina d’uffici. Siamo di fronte alla classica azienda che mette una nuova etichetta a integratori assolutamente inutili per i più disparati usi. Guarda caso allo stesso indirizzo, sempre senza necessità di ricetta medica, troviamo il Virex, che dovrebbe servire come le pillolette blu della Pfizer, anche lui venduto (sul mercato ungherese) a metà prezzo.

Il sito, su Whois Domain Tools, riporta a una registrazione fatta in Russia, ma come sempre i truffatori sfruttano la possibilità di rimanere anonimi. Il nome Make Profit dell’azienda dovrebbe bastare a farvi capire che a questi qui della vostra salute importa poco, l’unica cosa che vogliono è fare profitti, e per arrivarci sfruttano qualsivoglia possibilità.

Il sistema di vendita è sempre lo stesso per tutti i prodotti del marchio, e ricalca quello che abbiamo visto per tantissimi altri prodotti simili. Claim dove ci spiegano – senza mai entrare nel dettaglio di come funzioni – a cosa serve il prodotto:

Poi viene mostrato l’immenso sconto fatto:

La solita faccia da medico presa da siti di immagini stock:

Le false recensioni:

L’unica cosa “buona” è che perlomeno evitano di spacciarla come cura per il diabete, ma solo come rimedio delle sue complicanze.

Non fatevi fregare da queste pubblicità ingannevoli, rivolgetevi sempre al vostro medico prima di acquistare prodotti di questo genere.

Non credo serva aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.