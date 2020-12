I disinformatori seriali su COVID-19…

Ci avete segnalato un video che è stato condiviso da SocialTv, nostra vecchia conoscenza. Il video viene da loro condiviso con queste parole:

Questo video è a PROVA DI IDIOTA. Se ancora non hai capito la MEGA TRUFFA chiamata #Covid , a te non serve un #vaccino , ma l’esorcista. Chi porta avanti ancora questa FINTA PANDEMIA, E’ UN CRIMINALE.

PS: complimenti all’autore per questo video ENCOMIABILE

Il video però non è stato realizzato da loro ma da un altro soggetto di cui abbiamo già parlato durante questa pandemia

Il video è questo:

Fa parte dei tanti video che Silver Nervuti sta facendo circolare da inizio emergenza COVID-19. Nervuti, come SocialTv, fa parte della schiera dei soggetti che vogliono convincervi che siamo di fronte a una normale influenza, sodali di Maria Rita Gismondo, amici del nanoesperto, follower dei candidati al Nobel. Gente che onestamente fatico a comprendere come possa avere seguito, ma dopotutto siamo il Paese dove si spendono milioni di euro per maghi e fattucchiere e dove l’omeopatia ha ancora una credibilità, non dovrei sorprendermi di niente.

Il video di oggi ci mostra vecchi titoli di giornale, titoli in cui si parlava di influenze passate, titoli forti dove si spiegava come quell’anno fosse il peggiore da quando si era cominciato a tenere monitorata l’influenza. I titoli, come sempre, sono sensazionalistici, e fanno passare quella che era appunto “solo” un’influenza come qualcosa di nettamente peggiore di Covid-19. Ma basta fermarsi un secondo e leggerli con attenzione, ad esempio questo:

Titolo usato da Repubblica il 2 marzo 2018, che raccontava che tra settembre 2017 e marzo 2018, secondo l’ISS, c’erano stati appunto 134 morti causati dall’influenza e 652 persone costrette alla terapia intensiva. Vogliamo davvero fare un paragone con i morti conteggiati per Covid-19 su un arco di tempo simile? O coi ricoverati in terapia intensiva? Silver Nervuti vuole che li facciate, vuole convincervi che siamo davvero di fronte a qualcosa di simile, ma senza fornirvi tutti i dati per fare un paragone corretto. E usa altri titoli per convincervi, come questo:

Il problema è che Silver evita di leggere anche all’interno dell’articolo, ad esempio dove vedete quel circolo rosso c’è scritto:

In sole due settimane si sono registrati 41 morti e ben 187 casi gravi…

Anche qui, se vogliamo fare il paragone con Covid-19, bisogna tenere presente il numero di morti registrati nelle due settimane di picco?

Facciamolo sto calcolo dai, che bisogna che qualcuno glielo vomiti in faccia a Silver Nervuti e a Bogdan Tibusche di SocialTv. Prendiamo l’ultimo periodo, dal 16 al 30 novembre, due settimane, come due sono quelle riportate da Cristina Da Rold per il Sole24ore. Dal 16 al 30 novembre per Covid-19 sono morte 10221 persone. 10221 persone contro 41. Ritenete ancora sia una paragonabile a una comune influenza?

E dire che Nervuti sembrava si sarebbe dedicato, da Tenerife, a una webtv dedicata a Silvano Silvi, personaggio caro ai bolognesi, specie quelli di una certa età. Dispiace vedere come abbia mandato tutto in vacca per fare l’influencer dei complottari della penisola, al sicuro nella sua isoletta…

Non ho voglia di aggiungere altro, chissà se un giorno gente come Tibusche o Nervuti avranno il coraggio di ripetere quanto sostengono di fronte a una folla di parenti di vittime di Covid-19.

