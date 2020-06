Giovedì 18 giugno è comparso su una pagina del sito Imola Oggi, sito che i nostri lettori già conoscono, un articolo dal titolo “Popolo italiano chiede aiuto a Trump. E Trump risponde!”, a firma Gianmarco Landi, in cui si riferisce che

Secondo i propositori di questo appello, che può essere trovato anche sul loro sito dal titolo “Appello Italia” , lo stesso sarebbe stato subito recepito dall’amministrazione Trump, che avrebbe legittimato la loro raccolta firme pubblicandola sul sito delle petizioni della Casa Bianca con la frase in calce

The Italian people ask for investigations on all the politicians responsible for the Italian government and on their work in the last 5 years for medical negligence and crimes against humanity according to the executive order n. 13818 of 21 December 2017.