Newsweek, le opinioni e la post-verità

Tra le tante segnalazioni del weekend in molti ci avete riportato un articolo apparso su La Verità, dal titolo:

L’articolo, pubblicato nell’edizione cartacea il 1 febbraio 2023, è firmato Maddalena Loy. Il titolo riporta appunto quanto raccontato su Newsweek in un articolo del 30 gennaio. Non è una bufala, su Newsweek è stato veramente pubblicato un articolo che riporta quel testo.

Quindi il titolo de La Verità non è una bufala, ma noi abbiamo comunque ritenuto importante analizzare insieme a voi il modo con cui viene riportata la notizia, per sottolineare l’importanza di rendersi conto che l’information disorder si manifesta in molti altri modi oltre a quelle che siamo abituati a definire “bufale”, cioè notizie inequivocabilmente false.

Il titolo italiano apparentemente è chiaro: viene citata la fonte, Newsweek, e viene riportato un virgolettato che fa specifico riferimento a un’intera categoria, “noi scienziati”, quindi chi parla è uno scienziato, portavoce, o campione rappresentativo della comunità scientifica americana o internazionale. Non per niente la pagina de La Verità in alto riporta in evidenza:

Dev’essere roba grossa. L’articolo che Loy sta citando si intitola:

Che tradotto:

Avete visto come è ribaltata la frase? C’è scritto “noi scenziati ammettiamo”? No, vero? E cosa c’è scritto alla fine? Opinione.

E l’opinione è appunto che “è tempo che la comunità scientifica ammetta l’errore”: un invito, fatto da un singolo – che si presume parte della comunità scientifica, visto che parla in prima persona, includendosi nella categoria. L’articolo è firmato da tale Kevin Bass. E chi è Kevin Bass? Lasciamo che lo dica la sua bio, redatta in prima persona:

I am an MD/PhD student. I have bachelor’s degrees in medical anthropology and biology from the University of Texas at Austin. I have a master’s degree in immunology from my current institution. This institution will remain nameless for the sake of my professional security.

I have finished two years of MD training, and I am currently finishing my PhD years. After my PhD, I have two years left of MD training, where I will spend my time learning the basics of how to practice medicine before specializing. I have loved both medical and graduate school.