Silver Nervuti dona i neuroni

Ci avete segnalato un video di Silver Nervuti (ora Silver Sonoqui su Youtube), un video che si intitola Dona i tuoi neuroni, pubblicato il 20 febbraio 2021 che al momento ha quasi 60mila visualizzazioni su YouTube. Nervuti parla ancora una volta della pandemia. Al suo solito modo, disinformando.

Nervuti disinforma comodamente da Tenerife, dove sa che anche se venisse denunciato nessuno andrebbe mai a prenderlo, non vale la pena.

Il gioco qui è semplice, Nervuti sfrutta il cherry picking e il montaggio per creare i suoi video che riscuotono tanto successo. Si parte dalla dichiarazione di Mattarella a inizio video. Nervuti ci fa sentire un estratto dal discorso del Presidente della Repubblica. Pochissimi secondi a cui è stato già fatto un primo editing, infatti Nervuti ci fa sentire solo Mattarella pronunciare queste parole:

In altri Paesi in cui si è votato si è verificato un grave aumento dei contagi

Il taglio è anche abbastanza evidente, ma Nervuti sa che nessuno tra i suoi follower gli farà mai le pulci. La frase di Mattarella in realtà spiegava che faceva riferimento ai Paesi in cui si è votato…

… obbligatoriamente, perchè erano scadute le legislature dei Parlamenti o i mandati dei Presidenti.

Ma questo inciso che stava tra “si è votato” e “si è verificato” è stato eliminato dal discorso, come è stata tolta tutta l’altra premessa fatta da Mattarella, sia mai che possa risultare più simpatico e affabile di quel che Nervuti vuole mostrare. Il Presidente infatti ha fatto un lungo discorso per spiegare perché abbia scelto di non andare alle elezioni subito. Lo potete trovare tutto qui nella trascrizione riportata sul sito del Quirinale. In pratica Mattarella ha spiegato che le elezioni in Italia nelle ultime due occasioni (2013 e 2018) hanno avuto come conseguenza un governo ad attività ridotta per un periodo tra i 4 e i 5 mesi. Questo oggi il Presidente riteneva non ce lo potessimo permettere. Vista la pandemia in corso, visti i rischi per la salute della cittadinanza.

Ma Nervuti non vuole che sentiate quanto detto dal Presidente, non vuole che sentiate quando rimarca quale importante esercizio di democrazia siano le elezioni e quanto siano importanti, e che poi eventualmente lo critichiate nel merito se non siete d’accordo. Nervuti è solo interessato a prendere in giro il Presidente, chiamandolo Pinco Mattarellino. Nervuti a quel punto ci mostra le grafiche di tutti i Paesi in cui ci sono state elezioni di qualche tipo, per sostenere la sua tesi, ma non è affatto vero che i contagi sono sempre incrementati dopo le elezioni. In alcuni Paesi è stato così, in altri no.

Nervuti evita di raccontare che in Bolivia le elezioni si sarebbero dovute fare in periodi diversi, ma sono state spostate proprio per cercare il periodo meno impattante con la pandemia. In Bolivia si è infatti passati da maggio a ottobre. Evita di raccontare che secondo molti osservatori i numeri del contagio di alcuni Paesi non sono affatto realistici, come in Russia, dove solo a dicembre 2020 hanno ammesso di aver sottostimato le morti da Covid di almeno due terzi. Nervuti non è uno scemo, sono convinto conosca alla perfezione le sue omissioni, e lo scopo che ottiene. Questa è pura disinformazione, di quella sottile, di quella che i follower di Nervuti non sono in grado di individuare. Sono troppo impegnati a gongolare per la battuta su Pinco Mattarellino…

Poi Nervuti, sempre col suo tono canzonatorio, mostra le file per votare alle elezioni in Ecuador, file riprese in Italia, visto che sia a Milano che a Genova ci sono stati seggi gli equadoregni che in Italia risiedono. Ma le elezioni dell’Ecuador ricadono nella casistica a cui ha fatto cenno Mattarella, ovvero erano elezioni che si dovevano tenere “obbligatoriamente, perchè erano scadute le legislature dei Parlamenti o i mandati dei Presidenti”. Perché Nervuti non lo spiega?

Poi si passa all’altro caso di classica disinformazione alla Wanna Marchi (che oltretutto ha un accento molto simile a quello di Nervuti):

…avete presente quei conti che non mi tornano era il 7 febbraio lo stesso giorno dove a tampa in florida si giocava il superbowl il quale a quanto pare non si può fermare per nessuna pandemia mondo con giocatori smascherati che si possono sputacchiare in faccia che possono ammucchiarsi con il pubblico delle grandi occasioni mai inquadrato persone mascherate ma un tanto al chilo (voglio le royalties ND maicolengel) cioè in modo creativo un po si no e l’evento è così importante che questa restrizione sembra passare in secondo piano…

Nervuti mostra alcune scene dello stadio, ma evita di raccontare che quello stadio normalmente contiene 65mila spettatori e che quest’anno la capienza per il SuperBowl è stata limitata a 22mila. Di quei 22mila 7500 erano personale sanitario già vaccinato a cui sono stati dati i biglietti omaggio. Tutti gli spettatori sono stati distanziati e hanno avuto l’obbligo di indossare le mascherine. Ma sono cose che Nervuti non vuole che sappiate. O meglio non gli importa, conscio che i suoi spettatori non andranno mai a fare verifiche: a lui importa solo quello, del resto se ne infischia.

Poi quest’imbonitore da Tenerife torna all’attacco contro Mattarella, e ci mostra un secondo spezzone dal discorso del 2 febbraio:

…ci troviamo nel pieno della pandemia. Il contagio del virus è diffuso e allarmante; e se ne temono nuove ondate nelle sue varianti.

Nervuti riporta questa frase per poter schiacciare per bene il pulsante “complotto” come dimostra il suo commento:

…come avevo già detto a me suona molto strano che di un virus nuovo mai visto qualcuno sappia già che ci saranno anche nuove ondate nuove varianti io alla variante inglese non ci credo non ho ancora visto uno solo guidare contromano …

Sia chiaro, Nervuti fa presente che la sua è solo una battuta, ma quello che resta ai follower è che lui trova strano che si possa già pensare alle varianti e alle possibili nuove ondate. Ma sarà strano per lui, che è sicuramente bravo a fare video su YouTube ma non mi pare abbia conseguito lauree in medicina o si sia specializzato in epidemiologia. Tutte le pandemie da quando se ne raccolgono dati e statistiche hanno avuto più ondate, che sono arrivate nelle varie parti del mondo in diversi momenti, ma ci sono arrivate. E la maggior parte dei virus conosciuti muta, quindi anche la questione delle variazioni è prevedibile anche nel caso di Sars-Cov-2. Il problema è che non si sa che mutazione avverrà, quindi è difficile prevedere come andranno le cose, se saranno migliori o peggiori.

Nervuti per non farci mancare nulla ci mostra le webcam dal vivo dal Brasile, perché per lui anche la variante brasiliana è una barzelletta, e le webcam dovrebbero dimostrarlo. Ma anche qui andrebbero specificate informazioni che Nervuti evita di dare. Ad esempio basterebbe spiegare al proprio pubblico che la popolazione over 65 (la più colpita nei decessi da Covid-19) in Italia è sopra il 20%, mentre in Brasile è meno del 10%. Spiegare che in Brasile al momento in spiaggia ci sono oltre 30 gradi, come da noi, e che il virus col caldo e stando più all’aria aperta è meno pericoloso, guarda caso queste erano le nostre spiagge a luglio 2020.

Mancherebbe ancora un po’ alla fine del video, ma io ammetto che di sentire questo soggetto disinformare ancora non ne posso più, ho altri problemi a cui pensare, altre magagne di cui occuparmi.

Non credo sia utile proseguire oltre.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su Paypal!! Può bastare anche il costo di un caffè!