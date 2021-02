Vaccino: muoiono tantissimi operatori sanitari?

C’è un testo in formato immagine che ci avete segnalato e che evidentemente sta cominciando a diventare virale, vediamo di stopparne la diffusione prima che la cosa vada fuori controllo.

Sembrano inarrestabili i casi di improvvise morti dopo il vaccino anticovid: continuano a ripetersi, infatti, morti di soggetti sani appena vaccinati. In moltissime case di cura molti anziani e numerosi operatori del 118 sono deceduti dopo pochi giorni dall’aver ricevuto la dose del vaccino anticovid. Si tratta perlopiù di infermieri o medici giovani che non soffrivano di patologie pregresse. Il vaccino PFIZER-BIONTECH ha causato la morte di queste persone in tutti i casi entro il 15° giorno dalla somministrazione, almeno nel 50% dei casi. Proprio da poche settimane è arrivata la brusca decisione di stoppare l’arrivo di questi vaccini destinati all’Italia.

Il testo va avanti raccontando che Arcuri abbia presentato diffida alle case farmaceutiche proprio a causa di questi morti. La fonte di cotanta informazione è riportata a fine testo, Valentina Alfano. Una veloce ricerca su Facebook mi mostra un profilo palesemente novax dove il 3 febbraio Valentina ha postato lo stesso posterino.

Non è che ci sia molto da dire, sta a Valentina Alfano e ai suoi amici di Italia Sovrana News portare una singola prova che quello che affermano sia vero e verificato. Mentre invece nel testo che condividono in giro, di prove, non ne mostrano nemmeno una. In pratica dovremmo credere a un soggetto che già da prima era contrario alle vaccinazioni pediatriche e che ora ci dice che le cose sono così perché lo dice lei…

Ovviamente se siete portati a credere al parere di una sconosciuta antivaccinista online difficilmente sarete arrivati a leggere fino a qui. Ma per quelli che l’avessero fatto, cerchiamo di capirci. Nel testo di Alfano ci viene detto:

morte di soggetti sani

molti anziani

numerosi operatori sanitari

perlopiù infermieri o medici giovani senza patologie

morte di queste persone in tutti i casi entro il 15° giorno

morte di queste persone almeno nel 50% dei casi

Le contraddizioni fioccano, se sono anziani in casa di cura/riposo hanno patologie pregresse, tutti superata una certa età abbiamo almeno una qualche patologia, anche quando non diagnosticata. Poi ci viene detto che tutti muoiono entro il quindicesimo giorno dalla vaccinazione, ma subito dopo ci dice che succede nel 50% dei casi. Ma allora succede a tutti? O solo al 50% dei casi? Ma tutti cosa?

Vabbè, a parte prendere in giro la signora Alfano per come ha scritto coi piedi il suo testo, facciamo chiarezza ancora una volta. Esistono organi di controllo per i farmaci, organi che sono nati appositamente per controllare il corretto funzionamento dei farmaci e monitorare le eventuali reazioni avverse. Se ci fossero reazioni avverse che portano alla morte e si cercasse di tenerle segrete avremmo un problema grosso come una casa, perché oltre a tenere celata l’informazione andrebbero silenziati i parenti di tutti i morti. In pratica avremmo un complotto su scala globale che coinvolge centinaia di migliaia di persone, tutte convinte dalle autorità a stare zitte… Vi rendete conto dell’idiozia?

Abbiamo già parlato di reazioni avverse, e abbiamo già spiegato che le segnalazioni di reazioni avverse gravi al vaccino siano nella stragrande maggioranza dei casi fatte da privati cittadini (317 su 320). Smettetela di farvi prendere in giro da soggetti come Alfano e la combriccola dietro a siti come Italia Sovrana. Sono persone inaffidabili che non hanno a cuore la vostra salute, ma solo i propri personali interessi.

Non credo di dover aggiungere altro.

