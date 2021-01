Anche le Forze speciali all’assalto di Capitol Hill…

Ci avete segnalato un video che sta circolando su Rumble e altri siti che non hanno applicato misure restrittive nei confronti delle sciocchezze di QAnon. Il video, doppiato in italiano, mostra un soggetto che conosciamo già qui su BUTAC, quel caro vecchietto del generale McInerney.

Il video lo potete vedere qui sotto, l’ho salvato in caso faccia la fine di altri che nel corso dei mesi sono poi stati rimossi:

Sono quasi otto minuti di video, e non ho nessuna intenzione di trattarli punto per punto, il caro vecchietto ha già dimostrato la sua completa inaffidabilità la volta scorsa. Oggi ci limitiamo a trattare pochi punti. Vi avverto, già chi ha tradotto il video e l’ha messo su Rumble è stato pigro, quello originale che per ora potete trovare su YouTube è oltre i diciotto minuti. Ma suggerisco di risparmiare giga, non ne vale la pena. Nel video originale il generale comincia spiegando che:

Fact is covid-19 was a biological attack on the world

Ovvero:

I fatti sono che la Covid19 era (come se fosse finita nd maicolengel) un attacco biologico al mondo

Prove di quanto afferma? Nessuna, o meglio le prove sono le stesse sciocchezze sostenute nel corso del tempo da Trump e dagli avvelenatori del pozzo che nel corso degli ultimi dodici mesi hanno continuato sistematicamente a disinformare per portare acqua al proprio mulino.

Faccio un piccolo recap: abbiamo conosciuto Thomas McInerney a dicembre 2020, quando, sempre senza nessuna prova, sosteneva che a Francoforte ci fosse stato uno scontro a fuoco tra agenti CIA e agenti dei servizi segreti deviati, tutti americani. Il conflitto a fuoco sarebbe stato insabbiato dalla polizia tedesca per non far scoprire il complotto che da qualche giorno ci vede protagonisti, l’ormai famoso #ItalyDidIt. McInerney è un ex militare in pensione, ha 83 anni, da quando è andato in pensione ha fatto per anni il commentatore politico per FoxNews, e se persino loro l’hanno cacciato per manifesta incapacità…

Io capisco che in un Paese come il nostro dove la maggioranza dei cittadini è composta da anziani è normale dare ascolto a un 83enne, ma si ascolta qualcuno che sulla base delle proprie esperienze ci offre la sua saggezza. Qui invece siamo di fronte a un soggetto che sono quasi trent’anni che non è più operativo con le forze armate. Chi era operativo quando lui era generale ora è in pensione come lui, se non direttamente morto e sepolto. Non ha fonti segrete a cui attingere, sta raccontando, senza uno straccio di prova, la sua personale opinione su qualcosa che per essere studiata necessita di competenze mediche, che lui non ha. Perché dovremmo dargli retta? Perché ci devono essere italiani che perdono tempo a tradurre le sue teorie del complotto? Qui siamo in pieno regno di QAnon… teniamolo sempre presente.

Ma torniamo a quanto riporta McInerney, basta poco per smontare alcune sue affermazioni e far crollare tutto l’assurdo complotto che ci racconta. Al minuto 9:23 del video originale dice:

…and they’re trying to get him out on the 25th amendment or to impeach him. Why? Well because on wednesday they took pelosi’s laptop. She’s frantic. There were some people in there. There were special forces mixed with antifa and they took her laptop and they had that data. So you’d say, well look you only got 12 days or whatever it is to the 20th. Why worry about it just let them go out. No they are terrified because they have that data i believe…

Che tradotto:

…e (Biden e gli altri nd maicolengel) stanno cercando di farlo fuori con il 25 ° emendamento o di metterlo sotto accusa (si riferisce a Trump nd maicolengel). Perché? Beh, perché mercoledì hanno preso il portatile di Pelosi. Lei ora è nel panico. C’erano alcune persone lì dentro (a Capitol Hill), c’erano forze speciali mescolate con antifa e hanno preso il suo laptop e avevano quei dati. Quindi diresti bene, guarda che hai solo dodici giorni o qualunque cosa sia fino al venti (di gennaio nd maicolengel), perché preoccuparti, lasciali uscire. No, sono terrorizzati perché hanno quei dati, credo…

In pratica lui sostiene che a Capitol Hill siano entrate anche le forze speciali, oltre agli antifa. Ad oggi abbiamo una singola testimonianza verificata che dentro il congresso ci fosse un soggetto definibile antifa. Un solo individuo, quando fin da pochi minuti dopo l’irruzione hanno cercato di spacciarli tutti per infiltrati. Ma per McInerney la maggioranza di quelli al congresso erano antifa cammuffati (contro ogni testimonianza video che abbiamo potuto analizzare in questi giorni) mischiati a forze speciali vicine a Trump. Le forze speciali, difatti, avrebbero partecipato all’evento per rubare il pc di Nancy Pelosi, che ora ha il terrore che i suoi dati vengano resi pubblici. Per questo Biden e gli altri politici anti Trump stanno spingendo per l’impeachment, perché hanno paura che escano i dati da quel PC, quindi non vogliono attendere il 20 gennaio quando Trump sarà comunque fuori dai giochi. Voi lo capite che tutto questo non ha senso? Ci fossero per davvero dati che dimostrano il complotto sulla pandemia sul PC di Nancy Pelosi chi l’ha rubato li avrebbe già diffusi. Inoltre, come è possibile che ci fossero Forze Speciali tra gli uomini entrati al congresso quando era pieno di telecamere e stanno identificando via via i tanti ripresi durante l’assalto? Finora nessuna “forza speciale”, ma soggetti legati a QAnon o ai Proud Boys di Trump.

McInerney poi parla anche del complotto #ItalyDidIt, la storia che vedrebbe Renzi e Obama in combutta per modificare – tramite un non ben identificato satellite – il voto negli States. Questa vicenda l’abbiamo già trattata, mi rifiuto di parlarne ancora. Mi rifiuto di credere ci siano così tanti americani che possono convincersi di queste sciocchezze, ma il fatto che ci siano italiani disposti a condividerle mi preoccupa non poco.

Non credo di dover aggiungere altro.

