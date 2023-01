L’auto elettrica e le onde radio

Come ripetiamo spesso, nessun social network è esente da bufale. Durante il weekend ci avete segnalato un profilo TikTok che sta raccontando una storia che ha dell’incredibile, e che per questo abbiamo ritenuto fosse da trattare qui su BUTAC.

Il profilo di cui parliamo è quello di EvelynSukali87. Il 12 gennaio Evelyn ha diffuso un video, che ha ricevuto quasi 25mila like, in cui racconta la prima parte della storiella di oggi. È una di quelle storie che ci piacciono tanto in cui abbiamo l’inventore sconosciuto – in questo caso Sangulani Maxwell Chikumbutso, che avrebbe fondato, nel 2015, la Saith Technologies. Non ne avete mai sentito parlare? Male, si tratta di una delle industrie più innovative dello Zimbabwe… O, meglio, questo è quello che dovrebbe essere, almeno a sentire i racconti che dal 2015 vengono diffusi in rete.

Sangulani Maxwell Chikumbutso avrebbe inventato un auto elettrica che non necessita di ricaricarsi alla colonnina, anzi, avrebbe inventato e presentato a una fiera del settore un innovativo sistema di ricarica della batteria elettrica di tre mezzi: un’automobile, un drone e un elicottero. Tutti e tre si muoverebbero, a detta di Sangulani, grazie a una batteria che si ricarica tramite le frequenze radio, che vengono usate per creare energia. Quindi non servono cavi, non servono colonnine di ricarica, l’energia la si recupera dall’aria.

Tutto questo, ripeto, risale al 2015, siamo nel 2023. Sono passati otto anni e delle invenzioni di Sangulani al di fuori dello Zimbabwe per anni non si è saputo nulla. Nel 2020 però se ne parla negli Stati Uniti: qualcuno ha evidentemente ritirato fuori la presentazione del 2015 andando a caccia di possibili investitori americani. Per questo, nel 2020, USA Today ha dovuto fare una verifica dei fatti per mostrare ai propri lettori che non era il caso investire su un prodotto di cui non si sapeva e non si sa nulla, eccetto quanto raccontato dal suo inventore nel 2015.

Sono passati due anni, ed ecco che la stessa invenzione viene raccontata anche da noi, grazie a Evelyn:

In realtà di quest’auto avevano già parlato alcuni siti, tra cui qualcuno presente in Black list da anni, come JedaNews, che nel 2018 titolava:

Quest’uomo supera Tesla inventando un’ auto elettrica che non ha mai bisogno di essere caricata.Ma la sua invenzione viene occultata.

Jeda riprendeva le informazioni dal sito di Saith Technologies (ora non più attivo) traducendole:

“USANDO UNA SOSTANZA (NON DIVULGATA) INSIEME ALLE LUNGHEZZE D’ONDA RADIO, IL GENERATORE DI ENERGIA ECO-COMPATIBILE HA LA CAPACITÀ DI INCANALARE L’ENERGIA GENERATA E TRASFORMARLA IN ENERGIA ELETTRICA FUNZIONALE. QUESTA AFFERMAZIONE RIVELA CHE SONO STATE OLTREPASSATE LE REGOLE DI CONSERVAZIONE DELL’ENERGIA COME GENERALMENTE INTESE CON EQUIVALENTE SPOSTAMENTO DI ENERGIA DA UNA SINGOLA FORMA A UN’ALTRA, IL CHE PROCLAMA CHE QUESTO TIPO DI “SCOPERTA” USA L’APPLICAZIONE DI BATTERIE DI GEL DI BASE IN SERIE DI 220 VOLT CHE GENERANO UNA MAGGIORE POTENZA IN ENERGIA ELETTRICA (500.000 WATT)…”

Sempre Jeda sosteneva, senza fonte alcuna a supporto, che il governo americano avesse dato a Chikumbutso una sede negli Stati Uniti per portare avanti il suo progetto. Ma appunto non esistono fonti a supporto della notizia. Come non ne esistono a sostegno dell’invenzione di Chikumbutso. Nulla di nulla, e lui stesso, sulle pagine dell’azienda da lui fondata, raccontava che il progetto di quel motore gli fosse stato suggerito da Dio, che gli era apparso in una visione.

Siamo di fronte all’ennesima pseudo invenzione che ribalta le leggi scientifiche finora note, senza che venga portata alcuna prova a sostegno. Abbiamo già visto casi simili in passato, alcuni li abbiamo pure trattati qui su BUTAC. Spesso si tratta di soggetti che stanno cercando di fare soldi facili proponendo ai più suggestionabili di investire denari in mirabolanti invenzioni di cui poi, passati alcuni anni, non si sente più parlare.

Qui abbiamo parlato di casi simili:

Ma aspettate, perché c’è una coincidenza tra Chikumbutso e una vecchia storia che trattammo nel 2013. Ve lo ricordate Stan Meyer, era quello che alcuni siti di controinformazione all’epoca definivano il secondo miglior inventore al mondo dopo Nikola Tesla? Secondo queste narrazioni Meyer aveva inventato un motore che partendo da un pieno di acqua era in grado usare l’idrogeno per produrre energia. Ecco, dal 1998 ha cominciato a circolare la bufala che Meyer fosse stato ucciso da chi non voleva che la sua invenzione fosse resa noto al mondo,. Noi spiegammo le cose nel 2013: Meyer era morto per un aneurisma cerebrale, non perché assassinato.

Ecco, anche di Chikumbutso si dice sia stato avvelenato, anche se non sarebbe morto, almeno per il momento. Evelyn, che avete visto poco sopra, qualche giorno fa ha pubblicato un secondo video su TikTok dove sostiene appunto che ci sia stato un tentativo di avvelenamento. Questo ultimo video di Evelyn è del 14 gennaio 2023, peccato che la foto che usa nel suo video risalga al 2021, quando alcuni siti locali davano la notizia del supposto avvelenamento:

Pur definendo il supposto inventore uno dei migliori scienziati dello Zimbabwe – anche in questo caso senza fonti – in questo contenuto si parla meno di auto droni ed elicotteri, se ne parla meno perché nel 2021 le cose erano cambiate, Chikumbutso infatti non cercava più investitori per auto o elicottero, si era ridimensionato, ora era il televisore a usare energia ricavata dalle lunghezze delle onde radio.

Il video ci mostra solo un signore, col volto coperto da mascherina, in quello che pare un letto di ospedale, in piena pandemia COVID. Potrebbe essere che fosse ricoverato per quello?

In sette anni Chikumbutso ha sostenuto di aver realizzato invenzioni strabilianti, ma quando gli è stata chiesta prova di quanto da lui sostenuto ha sempre fatto spallucce. Lo stesso sito che nel 2015 in toni entusiastici lo presentava al mondo, pochi giorni dopo criticava il fatto che l’inventore rifiutasse anche la minima prova del funzionamento del motore da lui creato. Anche senza bisogno di mostrare progetti sarebbe bastato il permettere a un team scientifico di osservare l’auto girare sullo stesso circuito per più di qualche giorno senza sosta alcuna. E invece in sette anni nemmeno questa minima prova è stata data.

Come ripetiamo spesso, sta a chi fa affermazioni incredibili dimostrarle con prove, non a noi verificarne il possibile funzionamento. Ad oggi, con le conoscenze esistenti, non è possibile avere un motore che ricavi la propria energia dal nulla. Un televisore che possa funzionare grazie alla stessa tecnologia con cui ricarichiamo senza fili i cellulari invece è teoricamente possibile, ma non sarebbe a costo zero, l’energia è sempre quella legata al nostro contatore elettrico.

Se vi capita di incrociare Evelyn su TikTok fatele presente che sarebbe ora di smettere di spargere fuffa in rete.

