BUTAC è su Instagram, anche se io in prima persona lo uso pochissimo. Ma come spiego da qualche tempo anche Instagram sta diventando l’ennesimo luogo di diffusione per disinformazione e bufale.

Oggi parliamo di un post scritto sul profilo di Red Ronnie, quello del RoxyBar.

Il post è questo:

Onestamente non so da dove cominciare, perché è chiaro che qui siamo di fronte al post di qualcuno che, senza alcuna conoscenza medico-scientifica, crede ciecamente in quanto riporta. L’autore del post è, a mio avviso, una vittima; il problema sono le persone che l’hanno portato a essere convinto di quanto sta riportando. Colpevoli di disinformazione e avvelenamento del pozzo.

Questa non è medicina, non esiste alcuno studio scientifico che abbia mai riscontrato validità in queste teorie. Ma ci sono legioni di soggetti che, per puro interesse, continuano a portarle avanti. Vedete, se qualcuno formula una teoria dove si sostiene che sulla base delle frequenze generate dal nostro corpo si può diagnosticare qualche malattia, è interessante portare avanti studi per comprendere se questo sia possibile e reale, la scienza funziona così. Si formula un’ipotesi, la si approfondisce per capire se sia o meno fondata. Ma se successivamente a quegli approfondimenti, a fronte di nessuna evidenza, si continua a sostenere la tesi, si sconfina nella pseudoscienza. Dove i fatti non sono più importanti e il loro posto viene preso dall’esperienza personale. Esattamente come quella riportata da Red Ronnie. Esperienza personale che non ha alcuna base scientifica.

Nel video che accompagna il post vediamo il test di (k)chinesiologia a cui fa riferimento Red: un ragazzo alza un braccio, un altro cerca di farglielo abbassare spingendo con due mani. Il ragazzo sotto test nell’altra mano prima non tiene nulla, poi il suo cellulare, poi quello di Red Ronnie con le tesserine che contrastano le frequenze cattive del telefonino. I muscoli del braccio teso, ci viene raccontato, cedono più facilmente se nell’altra mano c’è il telefonino senza tesserine, cedono meno con la mano vuota, ma sono più forti di tutti se nell’altra mano abbiamo il telefonino con le tesserine magiche. Questa è pura esperienza personale, non ha alcun valore scientifico, ma ha grande impatto sulla massa che non comprende. Sono inganni che si fanno dalla notte dei tempi: usavano lo stesso modus operandi anche i venditori di rimedi improvvisati del Far West.

Sia nel testo che nell’audio stanno molto attenti a parlare di chinesiologia, che è una scienza che studia il movimento del corpo. Ma il test che ci mostrano fa parte invece della kinesiologia applicata, che non è la stessa cosa. La seconda non è una scienza ma, come spiega anche Wikipedia:

…è una terapia alternativa che si fonda su una presunta modalità di comunicazione con il sistema corporeo rivolta ad una valutazione e ad un miglioramento dello stato di benessere individuale.

A oggi è presunta perché non è mai stato dimostrato alcun funzionamento della teoria. Il test presentato è uno dei tanti tipi di test inutili che vengono prodotti come prova della sua validità. Ma pur partendo dalla base delle chinesiologia scientifica, il metodo di valutazione e il modus del test se ne discostano quel tanto che basta per ritenerla una pseudoscienza. Chi ha molta visibilità ha un potere, citando uno dei miei zii preferiti:

…da un grande potere deriva una grande responsabilità.

Usare quel potere mediatico per riportare esperienze personali, su argomenti non riconosciuti dalla comunità scientifica, significa contribuire pesantemente all’inquinamento dell’informazione. Lo stesso Istituto Superiore di Sanità si è ulteriormente pronunciato nei giorni scorsi sull’uso delle frequenze del 5G. Spiegando che:

…non c’è un problema particolare. Considerando gli effetti dei campi elettromagnetici attualmente conosciuti, infatti, il 5G non darà problemi, mentre se consideriamo gli effetti sulla salute ancora ipotetici non ci sono motivi per pensare che il 5G sia più pericoloso delle tecnologie precedenti.

Abbiamo già parlato di tesserine o adesivi contro le frequenze dei cellulari. A oggi nessuno ha mai presentato studi scientifici che ne attestino una qualsivoglia validità. Onestamente a me interessa poco come spendete i vostri denari, mi preoccupa di più che crediate a questo genere di falsa informazione scientifica perché fa da cavallo di Troia a una serie di patologie, terapie e cure di nessuna validità. A fronte di disturbi che invece potrebbero avere tutt’altra diagnosi se valutati da medici competenti e non interessati a pseudomedicine varie.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

