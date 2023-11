Promozioni energia (leggi: sponsorizzate fuffa)

Su Facebook stanno circolando truffe d’ogni tipo, da quelle realizzate grazie alle intelligenze artificiali – e poco credibili nella maggior parte dei casi – a quelle legate al furto di pagine Facebook, da quelle che abbiamo imparato a conoscere bene con investimenti imperdibili e criptovalute alla vendita di prodotti miracolosi (o incredibilmente sovrapprezzati), così via.

Quella che trattiamo oggi, e che ci è stata segnalata da un amico di BUTAC, è particolarmente insidiosa, perché è in qualche modo credibile. Sto parlando degli annunci pubblicitari che pubblicizzano contratti energetici particolarmente convenienti. Stanno spuntando come funghi, alle spalle c’è una compagnia che si occupa di comunicazione. Vi mostriamo tre inserzioni pubblicate su Facebook tra il 3 e il 4 novembre 2023:

Stessa grafica, stessa identica offerta ma tre aziende diverse fra loro. Purtroppo i link che erano allegati alle inserzioni ora risultano tutti disabilitati, eccetto uno che ci rimanda a un sito dall’indirizzo allettante: fibra-power.com, il link ci porta alla pagina sulla privacy. Prima di tutto ho verificato il dominio, che risulta registrato in forma anonima dal 13 febbraio 2020. Ma dalla pagina linkata dentro al dominio fibra-power troviamo altri dati interessanti.

Il testo della privacy policy è in italiano, ma fa riferimento a un’azienda che dovrebbe trovarsi a Skopje, capitale della Macedonia. L’azienda si dovrebbe chiamare Danube River Investment Ltd, con sede nel Boulevard Krste Misirkov 7, a Skopje.

Le inserzioni di cui sopra non riportano link a una pagina di vendita, no, la pagina in questione si limita a chiedere a chi incontra queste pubblicità di lasciare il proprio recapito telefonico:

Offerta riservata ai possessori di Partita IVA

Scopri l’offerta dedicata alla tua attività.

Lascia qui il tuo numero di telefono per essere ricontattato gratuitamente e senza impegno da un nostro consulente.

Un nostro specialista ti ricontatterà appena possibile in maniera totalmente gratuita e senza impegno. Ti contatterà da un numero di cellulare, assicurati di rispondere per non perdere la tua priorità.

Quindi, a una pagina che fa capo a un’azienda in Macedonia noi dovremmo dare il nostro numero di telefono – e ovviamente i nostri dati personali ricavati dal fatto che appena inviamo un messaggio all’azienda, essa accede ai nostri dati pubblici – per esser ricontattati in merito a fantomatici contratti energetici… sì, come no.

Se andiamo sulla home page di Fibra-Power veniamo accolti così:

Che ci porta a ipotizzare che le inserzioni siano un sistema con cui un’azienda che si occupa di strategie commerciali B2B riesce a raccogliere dati vari, probabilmente da rivendere successivamente a terzi o da sfruttare per altre campagne pubblicitarie.

Stateci attenti, i vostri dati sono quanto avete di più prezioso online, non cedeteli al primo che passa.

