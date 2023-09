Salvini e la maglia del Napoli

Una sciocchezza da trattare in poche righe, ma la usiamo per ribadire un concetto che forse non è chiaro a tutti.

Ci avete segnalato questo post su MamAfrica:

La foto come chiunque dotato di occhi può notare è chiaramente un falso, falso che gira da tre anni, e che era già stato sbufalato dai colleghi di Bufale.net all’epoca. La maglia consegnata a Salvini, infatti, era priva di numero.

Qual è il concetto che non è chiaro a tutti? Che anche se porta acqua al proprio mulino, anche se fa ridere i propri follower, diffondere disinformazione è sempre sbagliato. Che sia la battuta su Salvini o altro poco conta. SI possono avere opinioni forti verso il leader della Lega, ma un conto è pensare che sia un politico inadeguato e che per il Paese sarebbe molto meglio che si trovasse altra occupazione, opinione forte ma legittima, un altro conto è diffondere bufale, come quella mostrata qui sopra.

Fossi nei gestori di MamAfrica cancellerei il post, facendoci miglior figura. Anche perché non è la prima volta che condividono qualcosa di non corretto solo perché coincide coi loro pregiudizi. Attaccare qualcuno per cose che ha fatto ha senso; un attacco così, invece, ce lo possiamo aspettare da un follower della pagina, non dai gestori della pagina stessa, visto che si tratta dell’estensione ufficiale di un’organizzazione no profit che si dovrebbe occupare di accoglienza. Se pretendo rispetto a mia volta devo dare il buon esempio e rispettare gli altri, anche quando pensiamo che potrebbero non meritare quell’educazione.

Sia chiaro, gli admin di MamAfrica sanno benissimo che è un falso, visto che lo spiegano nei commenti, ma come detto poco fa è importante non diffondere alcun tipo di disinformazione, anche quando questa può sembrare divertente o confermare le nostre convinzioni.

redazione at butac punto it

Sostieni il crowdfunding per il decennale di BUTAC e Minerva – Associazione di divulgazione scientifica. Abbiamo realizzato magliette, spille e quant’altro per ringraziare tutti quelli che vorranno aiutarci a organizzare una due giorni di eventi gratuiti in autunno a Bologna!

Oppure, come sempre, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.