Salvini, il vino e le bibite gassate

La bellezza del saper tacere al momento opportuno andrebbe rivalutata, specie da alcuni nostri politici. Il ministro Matteo Salvini, ospite a LET Expo a VeronaFiere, se ne è uscito con questa affermazione che potete ascoltare in video:

La frase, per chi non avesse voglia di ascoltarlo, recita così:

… il vino è un’eccellenza italiana, se consumato con equilibrio e sobrietà è sicuramente meno dannoso di alcune bibite gassate che qualcuno vorrebbe sostituire al nostro cibo e al nostro bere…

Nell’incontro, durato circa 27 minuti (qui potete vedere la versione integrale), Salvini parla della sua materia da ministro, ma per quel mezzo minuto dice altre cose, e purtroppo le dice male. Perché vedete, è vero che le bevande gassate possano fare male, ma dovrebbe portare un esempio che dimostri quali farebbero peggio delle bevande alcoliche (la distinzione vino/altre bevande alcoliche è da ignoranti in materia). Sono ormai mesi che insieme a tantissime altre voci cerchiamo di far passare il messaggio spiegato dall’OMS a inizio anno: non esiste soglia di sicurezza nel consumo di bevande alcoliche, non c’è una dose che non presenti rischi per la nostra salute. I motivi di questo allarme sono molteplici, uno fra i tanti è il fatto che le bevande alcoliche contengono etanolo, sostanza sicuramente cancerogena, e lo IARC l’ha inserito nella categoria di maggior rischio. Sia chiaro, siamo tutti d’accordo che le bevande gassate possano essere dannose per la salute, ma da qui a sostenere che bere vino in quantità moderata possa portare meno rischi di un bicchiere di Coca ce ne passa.

Ma più che altro chi vuole sostituire le bevande gassate al nostro cibo e al nostro vino? Chi? Perché se si fa un’affermazione del genere sarebbe d’uopo spiegarla, e non lanciare un’accusa campata per aria e poi cambiare argomento.

A noi non risulta nessuna proposta per sostituire cibo e bevande con bibite gassate, restiamo in attesa di notizie dal ministro, col forte dubbio che abbia detto una sciocchezza e che ora faccia fatica ad ammetterlo.

Non sarebbe purtroppo la prima volta, sono anni che attendiamo sue risposte, tante, vi dice nulla Battipaglia?

maicolengel at butac punto it

Sostieni il crowdfunding per il decennale di BUTAC e Minerva – Associazione di divulgazione scientifica. Abbiamo realizzato magliette, spille e quant’altro per ringraziare tutti quelli che vorranno aiutarci a organizzare una due giorni di eventi gratuiti in autunno a Bologna!

Oppure, come sempre, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.