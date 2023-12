Yuan Profit TRUFFA

Ho formattato un PC e installato software da zero; nel farlo, per qualche giorno ho usato il browser di Microsoft, Edge, senza personalizzarlo in alcuna maniera e senza fare uso di alcun sistema per filtrare la pubblicità. Nella home page, che sembra quella di una testata giornalistica, tra le altre cose ho trovato un articolo (ovviamente un annuncio pubblicitario) che si presentava così:

Ho ovviamente cliccato, come avranno fatto tanti altri, specie quelli che non amano moltissimo Euro e Unione Europea. E sono finto su un sito con un titolo decisamente diverso:

L’articolo, se così possiamo chiamarlo, è fotocopia di mille altri che abbiamo già visto, perché in realtà siamo di fronte all’ennesima truffa del trading da 250 euro, uguale a quelle telefonate di “Amazon” che ti offrono facili investimenti, o i mille finti articoli de Repubblica e compagnia bella dove ci raccontano di come Chiara Ferragni, Alessia Marcuzzi, Elon Musk o Silvio Berlusconi abbiano svelato il loro segreto per fare soldi.

Cambia solo il brand, stavolta il nome a cui stare attenti è Yuan Profit.

Per il resto più o meno tutto il solito tran tran che già conosciamo, articolo entusiasta, che ci spinge a investire “solo” 250 euro per guadagnarne tantissimi. Ovviamente abbiamo i soliti commenti entusiasti dei tanti (falsi) investitori che hanno guadagnato cifre da capogiro:

Tutto ciò detto in un periodo di crisi economica a una popolazione web di analfabeti digitali è ricetta perfetta per guadagnare denari. Denari che – se solo Microsoft stesse più attenta agli annunci che vengono pubblicati sulla piattaforma principale della sua home page – magari non finirebbero nelle tasche dei tanti loschi truffatori (che in realtà, visto il modus operandi, a mio avviso sono gli stessi due o tre gruppetti). Ma evidentemente a Microsoft, come a Meta e agli altri grandi publisher della rete, interessa poco di difendere i vostri averi.

L’unica nota curiosa è che le pagine del sito Major, sotto l’articolo truffaldino, riportano un disclaimer, di quelli scritti a fondo pagina in piccolo, grigio scuro su nero.

Questo:

Disclaimer

La storia rappresentata in questa pagina e le persone raffigurate sono di fantasia. La storia si basa sui risultati ottenuti da alcune persone che hanno utilizzato questo prodotto. I risultati e i commenti sono illustrativi e potresti non ottenere gli stessi risultati utilizzando il prodotto. Questa pagina potrebbe ricevere denaro per i clic che portano all’acquisto dei prodotti presentati in questa pagina. Non è mai garantito che gli investimenti restituiscano i profitti, pertanto non dovresti depositare più di quanto sei disposto a perdere. Assicurati di comprendere appieno il rischio associato al prodotto previsto e, se necessario, chiedi una consulenza indipendente. Questo contenuto è solo a scopo informativo, non dovresti interpretare tali informazioni o altro materiale come consulenza legale, fiscale, di investimento, finanziaria o di altro tipo. Niente di quanto contenuto nel nostro Sito costituisce una sollecitazione, raccomandazione, approvazione o offerta da parte di questa pagina o di qualsiasi fornitore di servizi di terze parti per acquistare o vendere titoli o altri strumenti finanziari in questa o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale sollecitazione o offerta sarebbe essere illegale ai sensi delle leggi sui titoli di tale giurisdizione.

I grassetti ovviamente sono miei.

Non credo di dover aggiungere altro.

