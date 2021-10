Spam, truffe e Bitcoin ERA

Ogni tanto qualcuno arriva sul blog lamentandosi del fatto che i commenti con link vanno in moderazione automatica. Anzi, più spesso qualcuno arriva sul blog, lascia un commento farcito di link e poi sostiene che noi, dopo esserci accorti delle terrificanti verità che ci venivano raccontate, avremmo cancellato il suddetto commento. Quando invece è appunto solo andato in moderazione automatica.

Ieri ad esempio profili vari hanno assalito BUTAC nell’arco di qualche ora, tutti postando lo stesso commento, un falso link a YouTube:

Il link non rimanda a YouTube, anche se sembra, se avete qualche minimo sistema di sicurezza e un browser aggiornato, verrete subito avvertiti che punta a una pagina esterna a YouTube, una pagina che una volta raggiunta si presenta così:

L’articolo come avrete immaginato dal titolo è pura fuffa, scritta apposta per proporci l’ennesimo prodotto truffaldino: Bitcoin Era, dopo Bitcoin Evolution, Bitcoin Billionaire, Bitcoin Code, Bitcoin Pro… perché tanto qualcuno che clicca, legge e riclicca per finire qui lo trovano sempre:

Qualcuno di così voglioso di fare tanti soldi in poco tempo, specie in un Paese con il tasso d’analfabetismo come il nostro, lo trovano sempre. Quanti disoccupati purtroppo vedo passare ore alle macchinette, o a grattare i biglietti della lotteria, quanti probabilmente pensano che per davvero esista il Bengodi dove chiunque può fare soldi a carrettate scaricando una app per investimenti.

Quando qualcun altro arriverà a lamentarsi del nostro blocco dei commenti con link da ora in poi gli risponderò con questo articolo, no, non quello che state leggendo, ma quello di cui stiamo parlando. Perché onestamente sono sicuro che chiunque si lamenta dei commenti moderati è probabile caschi in truffe di questo genere.

Non posso davvero aggiungere altro, se non il link all’articolo dove parlavamo di gratta e vinci e a quello dove davamo qualche avviso sulle opzioni binarie e il trading online. Articoli successivamente scopiazzati malamente da altri blog senza mai citarci direttamente.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.